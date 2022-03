Pensioni: A.Adige, donne prendono 31% in meno degli uomini

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAR - Il gender gap in Trentino-Alto Adige è ancora molto elevato. E' di 1.916 euro al mese è la pensione media maschile in Trentino e di 1.661 euro al mese in Alto Adige, contro gli 808 euro e 804 euro al mese di quella percepita dalle donne rispettivamente in Trentino e in Alto Adige per quanto riguarda il lavoro dipendente del settore privato. La situazione non diventa molto più rosea guardando i dati del settore pubblico, dove la pensione media percepita dalle donne è il 33% in meno rispetto a quella dei colleghi maschi in Trentino e il 31% in meno in Alto Adige. Il lavoro autonomo registra dati ancora penalizzanti per le donne, con un importo dell'assegno pensionistico percepito rispetto agli uomini tra il -42% in Trentino e il -37% in Alto Adige.

Questi dati sono stati presentati oggi nell'ambito di un'incontro che si è svolto a Palazzo Widmann a Bolzano, dedicato a "Retribuzioni e pensioni: riflessioni sul divario di genere". L'evento, organizzato da Inps in collaborazione con Pensplan Centrum S.p.A. nell'ambito delle iniziative nella settimana della Giornata internazionale della donna, è stato un'occasione per riflettere e sensibilizzare i cittadini sul tema delle disuguaglianze di genere. (ANSA).