Covid: in Trentino registrati 294 nuovi casi, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 11 MAR - Sono 294 i nuovi casi di Covid in Trentino, undici (su 454 test effettuati) verificati con test molecolari e 283 rilevati dai test rapidi. Attualmente sono 43 i ricoveri, 2 in rianimazione. Non si registrano decessi. I dati sono stati presentati dall'assessora provinciale alla sanità Stefania Segnana in conferenza stampa. (ANSA).