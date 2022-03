Coppia arrestata a Bolzano con mezzo chilo di eroina

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAR - Personale della Squadra Mobile della Questura di Bolzano nel corso delle ultime settimane monitorava costantemente gli spostamenti di una coppia composta da una cittadina italiana di 35 anni e da un tunisino di 27, quest' ultimo già tratto in arresto e condannato per reati concernenti gli stupefacenti.

Nella tarda mattinata di ieri, i due sono entrati in autostrada dirigendosi verso sud. A seguito di quanto accertato gli investigatori attendevano il rientro a Bolzano e alle ore 20.00 la vettura è stata fermata all'uscita dal casello autostradale di Bolzano sud. A bordo è stato trovato un involucro contenente più di 500 grammi di eroina, appoggiati sotto il sedile anteriore lato passeggero. La droga, una volta immessa sul mercato e venduta al dettaglio, avrebbe sicuramente fruttato almeno 80.000,00 euro.

La coppia è stata arrestata. Solo nell'ultimo mese la Squadra Mobile ha arrestato otto corrieri, sequestrando quasi due kilogrammi e mezzo tra cocaina ed eroina, destinata esclusivamente al mercato locale. (ANSA).