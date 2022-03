Cdm: Bassino seconda nel gigante ad Aare, vince Vlhova

(ANSA) - AARE SVEZIA, 11 MAR - Terzo podio stagionale e numero venti in carriera per la piemontese Marta Bassino, giunta seconda nello slalom gigante di coppa del mondo di Aare, il penultimo della stagione. Ha vinto con grande vantaggio, su una neve estremamente scivolosa per l' improvviso caldo primaverile arrivato nel profondo nord svedese, la slovacca Petra Vlhova (2.32.59). Terza la statunitense Mikaela Shiffrin (2.34.29), subito dietro all'azzurra (2.33.83).

Fuori la svedese Sara Hector nella seconda manche, l'assegnazione della coppa di gigante resta affidata all'ultima gara tra una settimana. Per l'Italia in classifica, dopo l'inforcata di Federica Brignone nella prima manche, c'è solo Karoline Pichler ma nelle retrovie, 26/a.

Domani ad Aare tocca al penultimo slalom speciale della stagione con Vlhova che ha già da tempo vinto la coppa. Sarà comunque soprattutto un duello Shiffrin-Vlhova per la corsa verso la conquista della coppa del mondo con l'americana che ha 1.216 punti e la slovacca 1.139. Gli uomini domani e dopodomani saranno invece impegnati a Kranjska Gora per due giganti.

(ANSA).