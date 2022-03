Asdi, i Covid ha lasciato il segno

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAR - Crescono le richieste di assistenza per genitori e figli, il Centro Asdi potenzia l'offerta di psicoterapia e gruppi di parola. Attivato lo sportello del Mediatore familiare aperto a tutti, anche ai professionisti. "Il Covid ha purtroppo lasciato il segno, in questi ultimi due anni. Lo abbiamo già detto e abbiamo spesso paragonato la famiglia ad una pentola a pressione: se la carichiamo troppo esplode, creando una serie di conseguenze", è stato detto in conferenza stampa.

Il 2021 per Asdi è stato l'anno del cambiamento: c'è stato un cambio alla guida dell'associazione, passata nelle mani di Roberta Cirimbelli. Asdi è stata "divisa" in aree, ognuna di queste coordinata da un professionista. Si tratta dell'area della Mediazione Familiare coordinata da Alessandra Negro, l'area psicologica coordinata dalla Dott.ssa Emanuela Taricone e l'area legale con la quale collaborano gli avvocati David Biasetti e Camilla Koob. Oltre a queste aree, è attiva un'area gruppi nella quale sono presenti i Gruppi di Parola per figli di genitori separati coordinati da Roberta Cirimbelli ed i gruppi di auto mutuo aiuto coordinati da Maria Luisa Sgarbossa. Elio Cirimbelli, storico fondatore e ormai ex direttore, sarà invece a disposizione delle utenze, dei professionisti, e di chiunque abbia bisogno di informazioni nello "sportello del Mediatore Familiare", che sarà aperto al pubblico presso il Centro di Mediazione Familiare Asdi ogni mercoledì. (ANSA).