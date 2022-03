Crolla ponteggio a Bolzano, un ferito lieve

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - Incidente, fortunatamente senza serie conseguenze, questa mattina in un cantiere in centro storico a Bolzano. Forse a causa di un sovraccarico è crollato un ponteggio che sovrasta via Cappuccini. Un operaio è rimasto ferito in modo lieve. La strada è stata chiusa al traffico per la durata dei lavori di messa in sicurezza dell'impalcatura.

