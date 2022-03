Covid: Gimbe, +7,9% casi in Alto Adige, bene intensive

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - L'Alto Adige registra un calo dei casi attualmente positivi (872 su 100 mila abitanti), ma un aumento del 7,9% dei nuovi casi. In Trentino - secondo l'ultimo bollettino Gimbe - la variazione è ancora in discesa (-7,8%) con 521 casi attualmente positivi per 100 mila abitanti. Bolzano registra con l'1% di occupazione dei posti letto di pazienti covid in intensiva il tasso più basso in Italia, bene anche Trento con il 2,2%. L'Alto Adige si conferma fanalino di coda con appena il 77,2% di cittadini con il ciclo vaccinale completato. Il Trentino è a metà classifica con l'82,5%. Va malissimo la campagna vaccinale per i ragazzi dai 5 agli 11 anni in Provincia di Bolzano, dove appena il 17% ha completato il ciclo con una media nazionale del 32,3%. In Provincia di Trento è invece immunizzato il 29,3% dei ragazzi. (ANSA).