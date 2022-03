Cdm impugna la legge Provincia Bolzano, eccede da competenze

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha deliberato di impugnare la legge della Provincia autonoma di Bolzano numero 1 del 10 gennaio 2022, in tema di "Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2022". L'impugnazione - informa una nota - è stata decisa in quanto alcune disposizioni in materia di governo del territorio, in contrasto con la normativa statale, eccederebbero dalle competenze previste nello statuto speciale di autonomia, violando l'articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione. (ANSA).