Cassa Centrale Banca: utile vola a 333 milioni nel 2021

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - Sono stati presentati al cda di Cassa Centrale Banca i dati preconsuntivi 2021 che confermano la capacità del gruppo Cassa Centrale e delle 71 banche di credito cooperativo, Casse Rurali e Raiffeisenkassen di crescere patrimonialmente ed economicamente.

"Forti dei nostri numeri - afferma Giorgio Fracalossi, presidente di Cassa Centrale Banca - siamo impegnati nel continuare a svolgere il ruolo di banche di prossimità anche in questa nuova situazione di difficoltà venutasi a creare con il recente scoppio del conflitto in Ucraina. Al popolo ucraino e a tutte le persone coinvolte nel dramma della guerra va il nostro sostegno e la nostra solidarietà umana e insieme concreta, con le diverse iniziative già avviate." Il conto economico consolidato 2021 registra una crescita dell'utile netto a 333 milioni di euro (+36%). Le commissioni nette si attestano a 717 milioni (+9%). Registra un incremento anche la raccolta complessiva (+9%) che si attesta a 99,8 miliardi di euro. La componente della raccolta diretta aumenta su base annua di 4,5 miliardi (+7%) e la raccolta indiretta cresce di quasi 4 miliardi (+13%) grazie al significativo contributo del risparmio gestito (+25%) e assicurativo (+15%).

Fondamentale per questi risultati l'apporto delle due società del Gruppo, Neam per i fondi comuni di investimento e Assicura per la bancassicurazione. In aumento di 2,6 miliardi i crediti alla clientela che ammontano complessivamente a 48,7 miliardi (+5,6%). (ANSA).