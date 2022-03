Economia: vola il fatturato nel quarto trimestre in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 09 MAR - Per gran parte del sistema imprenditoriale trentino, il 2021 è stato un anno eccezionale sul piano dei risultati economici. Il fatturato complessivo non solo ha recuperato la contrazione del 2020, ma ha addirittura migliorato sensibilmente i valori del periodo pre-pandemia.

Considerando i dettagli del quarto trimestre del 2021, emersi dall'indagine congiunturale curata dall'ufficio studi e della Camera di commercio di Trento, il fatturato complessivo realizzato dalle imprese trentine si conferma in crescita e aumenta del 19,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando ancora si avvertivano gli effetti della seconda ondata di Covid-19. Negli ultimi mesi del 2021, tutti i settori si caratterizzano per una variazione decisamente positiva del fatturato su base tendenziale, con il manifatturiero che si connota ancora una volta per l'andamento migliore (+30,1%). Seguono le costruzioni (+16,9%), il commercio all'ingrosso e quello al dettaglio, che crescono rispettivamente del +16,6% e del +11,4%, e i servizi alle imprese e terziario avanzato con un fatturato in crescita del +11,6%. Meno brillante la performance dei trasporti che comunque registra un aumento pari a +6,6%.

La variazione tendenziale del fatturato risulta molto positiva per tutte le classi dimensionali, ma è particolarmente marcata per le imprese più piccole (+28%), che erano risultate maggiormente penalizzate durante l'ultimo trimestre del 2020. Le esportazioni evidenziano una ripresa particolarmente significativa, con un aumento su base annua del 22,2%.

L'occupazione registra un ulteriore leggero rafforzamento rispetto ai trimestri precedenti (+3,4%). (ANSA).