Allarme siccità, in Venosta solo il 30% delle precipitazioni

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAR - La siccità preoccupa gli agricoltori altoatesini, soprattutto in Val Venosta. A Silandro da dicembre si sono registrati solo 23 litri per metro quadro, ovvero appena il 30% della media pluriennale di questo periodo, spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Anche nei prossimi giorni non sono previste precipitazioni significative.

