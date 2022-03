Tirolo, "super Imi" da 1.000 euro per appartamenti sfitti

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAR - Giro di vite contro le speculazioni edilizie con seconde case e case sfitte in Tirolo.

Il land austriaco - annuncia la Tiroler Tageszeitung - ipotizza una tassa, una sorta di "super Imi", che per un appartamento di 90 metri quadri arriverebbe a 1.000 euro all'anno.

Sull'ammontare dell'imposta per il momento non ci sarebbe però ancora l'intesa tra Oevp e Verdi, che formano l'esecutivo tirolese.

Il provvedimento - spiega il giornale - mira a contenere il caro casa. Soprattutto nei centri turistici, come infatti anche in alcune zone dell'Alto Adige, i prezzi sono ormai alle stelle.

Entro l'estate i Comuni dovranno perciò censire il numero di appartamenti inutilizzati. Nei prossimi giorni saranno poste le basi legislative per per poter incrociare i dati del consumo di acqua ed energia elettrica. La giunta tirolese è inoltre intenzionata a far verificare se un eventuale divieto delle residenze per il tempo libero sarebbe in conflitto con la Costituzione. (ANSA).