Presidenza italiana Eusalp, presentato il programma

(ANSA) - TRENTO, 08 MAR - Contrastare il cambiamento climatico, far partecipare in modo attivo le nuove generazioni e ridurre le distanze tra i centri e le periferie in tutto l'arco alpino. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi che verranno perseguiti nell'anno di presidenza italiana dell'Eusalp, affidato congiuntamente alle Province autonome di Trento e Bolzano. Lo hanno reso noto - in conferenza stampa - l'assessore alla cultura della Provincia di Trento, Mirko Bisesti, e l'assessore al turismo, Roberto Failoni.

"Arriviamo dopo due anni di presidenza francese, prorogata per il Covid, per presentare le azioni che porteremo avanti in 48 Regioni e Province autonome in sette Stati, con il coinvolgimento attivo dei nostri giovani. Il nostro programma affronta criticità comuni nella macroregione europea, tra cui lo spopolamento. Su questo e altre questioni crediamo che il coordinamento tra territori sia fondamentale", ha detto Bisesti.

Tra le numerose iniziative, che spaziano dalla cultura allo sport, vi sono il Premio Eusalp "Quello che mi tiene qui", istituito nell'ambito della 70/a edizione del Trento Film festival, e la quarta edizione del torneo internazionale giovanile di calcio Eusalp, previsto a giugno nelle Giudicarie.

"Rendere protagonisti i territori e le genti che li abitano, costruire ponti, occasioni di lavoro comune, per affrontare le sfide comuni: questo è l'obiettivo di Eusalp, che punta a migliorare la vivibilità del territorio montano", ha detto Renato Quartarone, coordinatore nazionale Eusalp, in rappresentanza del ministero degli esteri. (ANSA).