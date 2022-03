Pnrr: fondi borghi, la Provincia di Bolzano propone Stelvio

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAR - La Provincia di Bolzano presenterà al ministero della cultura il progetto per la riqualificazione del paese di Stelvio per il finanziamento nell'ambito del Pnrr che prevede fondi per il rilancio economico e sociale dei paesi minacciati dallo spopolamento e dei borghi storici.

La giunta provinciale ha recepito la proposta del nucleo di valutazione che ha esaminato sei progetti assegnando a quello del comune di Stelvio il punteggio più alto. In caso di valutazione positiva da parte del ministero, il comune Stelvio potrà ricevere un finanziamento fino a 20 milioni di euro.

"La commissione ha certificato che gli aspetti culturali del progetto selezionato sono ben ponderati e che gli investimenti sono mirati al piano di rilancio del paese di Stelvio", ha sottolineato l'assessore provinciale alla cultura in lingua tedesca, Philipp Achammer. "Stelvio - ha aggiunto Achammer - soddisfa il criterio dello spopolamento, in quanto l'agglomerato romanico conta al momento appena 421 abitanti".

Tra i progetti per il rilancio di Stelvio sono previsti spazi di coworking, la conversione del negozio del villaggio in un centro servizi, un museo diffuso, investimenti nell'agricoltura, residenze per artisti e il festival culturale "Stelvio Festival". Secondo il rapporto stilato, la presenza di un albergo diffuso crea inoltre un potenziale di sviluppo per il turismo dolce. Progetti erano stati presentati anche dai comuni di Salorno sulla Strada del Vino, Chiusa, Vipiteno, Curon Venosta e Fortezza. (ANSA).