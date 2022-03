Covid: un decesso e 403 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 08 MAR - Si registra un nuovo decesso in Trentino per Covid-19: si tratta di un anziano over 80, ricoverato in ospedale e non vaccinato, che soffriva di altre patologie. I nuovi contagi sono invece 403, di cui 16 individuati con i tamponi molecolari (a fronte di 365 test effettuati) e 387 con gli antigenici (su 4.346 test). È quanto emerge dal bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Nei reparti di rianimazione i ricoverati sono due, su un totale di 57 pazienti in ospedale. Ieri sono state dimesse nove persone, mentre i nuovi ingressi si sono fermati a quota sei.

Le vaccinazioni sono arrivate a 1.191.760, cifra che comprende 424.912 seconde dosi e 317.290 terze dosi. (ANSA).