Covid: 2 morti in Alto Adige, torna a crescere l'incidenza

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAR - Il bollettino quotidiano del Covid-19 in Alto Adige segnala altre due vittime, mentre l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti delle nuove infezioni cresce ormai da tre giorni. I due nuovi decessi (una donna over 80 ed un uomo over 90) portano a 1.418 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 1.113 nuovi casi positivi: 79 sono stati rilevati sulla base di 762 tamponi pcr (185 dei quali nuovi test) e 1.034 sulla base di 7.428 test antigenici. L'incidenza settimanale è ora a 670, con un aumento di 94 rispetto ad ieri.

Aumentano anche i casi attualmente positivi che 5.218 (804 in più).

Sono invece in calo i ricoveri. C'è sempre solo un paziente Covid-19 in terapia intensiva, mentre in area medica vengono assistiti 63 pazienti (4 in meno) e nelle strutture private convenzionate 43 (24 in meno rispetto al 28 febbraio). Altri 6 pazienti (uno in meno) Covid-19 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Aumenta il numero delle persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 5.618 (880 in più).

I guariti sono 307 per un totale di 187.208. (ANSA).