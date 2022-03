Snowboard: a 'Twenty Team' qualifiche Red Bull Hammers Obereggen

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Snowboard show ad Obereggen, cuore del comprensorio sciistico dello Ski Center Latemar con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo. Al termine di spettacolari colpi di creatività e trick in un contest knockout ad eliminazione diretta, il "Twenty Team" di Livigno ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza, vincendo le qualifiche italiane del Red Bull Hammers with Homies nello snowpark della località a 20 minuti da Bolzano. La squadra vincitrice ed i secondi classificati, gli "Snow Cookies" di Madonna di Campiglio, rappresenteranno l'Italia alle finali mondiali in programma nella stessa località trentina il 16 e 17 aprile. La competizione internazionale, organizzata dalla società sportiva Black Yeti guidata da Marco Sampaoli, è stata ospitata nello snowpark dalla società impianti Obereggen Latemar Ag e sponsorizzata dalla Cassa Raiffeisen di Nova Ponente-Aldino. Gli impianti del comprensorio Ski Center Latemar resteranno aperti fino al 18 aprile, lunedì di Pasquetta. (ANSA).