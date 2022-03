Covid: tre decessi e 117 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 07 MAR - Si contano tre decessi per Covid-19 in Trentino nelle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini intorno agli 80 anni e di una donna ultranovantenne. Le persone decedute erano vaccinate e soffrivano di altre patologie. Lo riporta il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Sul fronte contagi, i nuovi casi positivi sono 117, di cui nove individuati con i tamponi molecolari (su 155 test effettuati) e 108 con gli antigenici (su 1.440 test effettuati).

I casi attivi sul territorio trentino sono 2.849, 51 in meno rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati sono 61, di cui tre in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati dieci nuovi ricoveri e due dimissioni.

I vaccini somministrati sono 1.190.386, di cui 424.725 seconde dosi e 316.165 terze dosi. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano quattro. (ANSA).