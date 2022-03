Covid: Trentino domani torna zona bianca

(ANSA) - BOLZANO, 06 MAR - La Provincia di Trento domani torna in zona bianca. Lo ha ricordato il presidente Maurizio Fugatti durante una conferenza stampa. Il bollettino di oggi dà conto del decesso di una donna ultra novantenne non vaccinata con altre patologie e anche di 228 nuovi contagi, mentre sale di poco il numero dei ricoverati in ospedale dato che a fronte di 6 nuovi ingressi le dimissioni sono state esattamente la metà: 55 dunque il numero attuale dei pazienti dei quali solo 3 si trovano in rianimazione.

La Provincia di Bolzano registra invece il decesso di un uomo ultra ottantenne. I nuovi casi sono 366 (16 tramite pcr e 350 tramite test antigenico). Nei normali reparti si trovano attualmente 67 pazienti Covid, mentre 2 sono in terapia intensiva. (ANSA).