Auto: a Cortina lo spettacolo della WinteRace 2022

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 06 MAR - I tornanti dei più bei passi dolomitici (Giau, Sella, Gardena) e lo spettacolo di una Cortina ancora innevata per la nona edizione della WinteRace, la gara di regolarità Asi che ha visto in corsa in questo weekend 70 equipaggi con altrettante auto storiche. Organizzatori soddisfatti - si attendono solo le classifiche finali - e mente già alla prossima edizione del decennale della corsa, che celebrerà il connubio fra automobilismo storico e rispetto dell'ambiente. Gli equipaggi hanno percorso centinaia di chilometri (200 solo nella giornata di sabato), con 33 prove cronometrate. All'arrivo, in Corso Italia a Cortina, si è registrato un solo ritiro tra le 70 macchine iscritte.

La sorpresa per il pubblico che assisteva ai passaggi delle auto d'epoca è stato il blitz in garadella modernità e dell'innovazione, con il transito di tre vetture elettriche , una Hyundai Ioniq 5, una Renault Megane e, una Citroen C4, e portate alla WinteRace dalla testata Quattroruote,.che, magari, diventeranno le storiche del futuro, come lo sono diventate le Fiat 1100 o le Lancia Aprilia. (ANSA).