Droga: arrestato 21enne a Falzes, in val Pusteria

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAR - I carabinieri di Brunico, assieme ai militari di Chienes e con l'ausilio delle unità cinofile di Laives, hanno arrestato un giovane di 21 anni di Falzes per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione nell'appartamento del ragazzo - si legge in una nota dell'arma - sono stati rinvenuti 685 grammi di marijuana, 43 grammi di hashish, tre grammi di cocaina, assieme ad altri tipi di droghe, quali il 2-Cb (feniletilammina), Mdmm (amfetamina), Crystal meth (metanfetamina) Lsd, funghi allucinogeni e altri 15 grammi e 21 compresse di sostanze non ancora identificate. Le sostanze avrebbero fruttato nella vendita migliaia di euro.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto anche due bilancini elettronici di precisione. Dalle analisi effettuate in laboratorio è emerso che il numero delle dosi ricavabili era di 4.172.

Il sequestro a Brunico, segue un recente arresto in cui venne sequestrato circa un chilo di droga (per un totale di 5.892 dosi marijuana e hashish e 242 dosi di cocaina) nella zona. Solo nell'ultimo mese, i militari di Brunico hanno evitato la vendita di oltre 10.300 dosi di droga. (ANSA).