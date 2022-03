Covid: in Alto Adige 485 nuovi contagi, nessun decesso

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAR - I laboratori dell'Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano nelle ultime 24 ore hanno individuato 485 nuovi casi di contagio da Covid-19, di cui 24 individuati mediate i tamponi Per (a fronte di 552 test) e 461 con i test antigenici, su un tutale di 4.259 test effettuati.

Per il 7/o giorno consecutivo non si registrano decessi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 62, in terapia intensiva vi è un solo paziente.

In isolamento nelle strutture di Colle Isarco vi sono sette persone, mentre i pazienti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 67 (il dato aggiornato al 28 febbraio scorso).

Le persone in isolamento domiciliare sono 5.268. Si registrano 734 nuove guarigioni. (ANSA).