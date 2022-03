Covid: 247 nuovi contagi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 05 MAR - Si registrano 247 nuovi contagi in Trentino nelle ultime 24 ore, di cui sette casi risultati positivi al tampone molecolare (su 216 test effettuati) e 240 all'antigenico (su 3.137 test effettuati). È quanto emerge dal bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del Coronavirus in provincia di Trento, che non riporta nuovi decessi. I casi attivi sul territorio provinciale sono 2.974.

Negli ospedali sono ricoverate 52 persone, di cui tre in rianimazione. Nella giornata di ieri sono state registrate cinque dimissioni.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.189.939, di cui 424.634 seconde dosi e 315.812 terze dosi. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano quattro. (ANSA).