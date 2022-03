Kompatscher, non faccio la foglia di fico dell'Svp

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAR - "Non faccio la foglia di fico dell'Svp: siamo un partito di raccolta non delle lobby", a dirlo è il governatore Arno Kompatscher in un'intervista alla testata online AltoAdigeInnovazione sulla "resa dei conti di Kompatscher".

"Credo che il mio partito rischi di essere identificato troppo e quasi come quello dei contadini, degli albergatori e di certe precise lobby, ma la realtà è molto diversa. Gli osservatori attenti credo abbiano compreso come ci sia anche qualcuno che, con la scusa di proteggere le tradizioni, protegge un mondo che non esiste più per tutelare interessi di lobby precise o per interessi personali. Io sono convinto che bisogna proteggere le tradizioni, ma non se vengono utilizzate in maniera strumentale.

L'Svp è il partito dell'Autonomia e dobbiamo tutelare tutti i nostri elettori e tutti i cittadini, non solo una parte", così Kompatscher.

"Se veniamo identificati solo con una determinata categoria di persone siamo destinati a scomparire. A questo proposito, sia chiaro che io non faccio la foglia di fico di nessuno, non presento l'Svp come partito di raccolta se non lo siamo più.

Credo che l'80% dell'Svp la pensi come me, c'è qualche problema in più nei vertici, ma sono ottimista", continua il governatore.

"La stragrande maggioranza del partito è composta da persone che vivono, operano e tutelano il territorio con cui si identificano. Purtroppo, c'è una parte minoritaria che è stata logorata dal potere e ora prova a continuare a soddisfare i propri interessi economici con logiche ormai superate", così Kompatscher. (ANSA).