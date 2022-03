Corte Conti di Trento: nel 2021 condanne per 1,7 milioni

(ANSA) - TRENTO, 04 MAR - Ammonta a 1milione 761 mila euro (il dato più alto degli ultimi cinque anni) la somma di danno erariale recuperata nel corso del 2021 a fronte di una richiesta complessiva di condanna di poco meno di 4 milioni di euro. È quanto emerge dai dati illustrati oggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti di Trento dalla presidente della sezione giurisdizionale Chiara Bersani.

Notevole il dato che riguarda le sentenze, passate dalle 79 del 2020 alle 143 del 2021, con 55 sentenze relative a procedimenti di responsabilità e 64 su questioni pensionistiche.

Nella sua relazione, la presidente ha ricordato come una parte importante dell'attività della Corte dei conti riguarda l'affidamento di incarichi esterni da parte delle amministrazioni comunali. La presidente ha poi ribadito la centralità del segretario comunale, il cui ruolo è più pregnante in una regione a statuto speciale come il Trentino Alto Adige.

Chiara Bersani ha quindi ricordato le sentenze relative agli incarichi esterni dei professori universitari a tempo pieno, che possono svolgere attività non legate all'ateneo ma sempre previa autorizzazione. C'è poi il tema del patrocinio legale delle amministrazioni pubbliche: anche qui la presidente ha ribadito che per rivolgersi a liberi professionisti e non all'Avvocatura di Stato devono esserci ragioni adeguatamente motivate. (ANSA).