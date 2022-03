Coppa Davis: Sinner batte Gombos, Italia 1-0 su Slovacchia

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - L'Italia è avanti 1-0 sulla Slovacchia nel turno preliminare della Davis Cup 2022. Nel primo singolare a Bratislava, Jannik Sinner (n.11 Atp) ha sconfitto in tre set Norbert Gombos (n.110) col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, dopo oltre due ore di gioco. A seguire la sfida tra Alex Molcan (n.66 ATP) e Lorenzo Sonego (n.21 ATP).

Domani sono in programma il doppio, che vedrà Simone Bolelli e Stefano Travaglia affrontare Filip Polasek e Igor Zelenay.

Quindi, in base al programma determinato dal sorteggio, ci saranno la sfida tra i numeri uno dei rispettivi team, Molcan e Sinner, e quella tra i numeri due, Gombos e Sonego. (ANSA).