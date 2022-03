Achammer,traduzione fantasiosa delle parole di Kompatscher

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAR - ð"Il governatore mi ha parlato di una traduzione fantasiosa e di dichiarazioni che sono state estrapolate dal contesto. Non riesco nemmeno a immaginare che il governatore abbia detto ciò che è stato riportato". Così, il segretario Svp, Philipp Achammer (Svp), in relazione alle affermazioni di Arno Kompatscher riportate dalla testata online AltoAdigeInnovazione.

"Il governatore siede ogni settimana nei principali organi di partito. Le affermazioni sarebbero anche una critica alla sua stessa politica, che abbiamo fatto insieme nel Svp negli ultimi nove anni, al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni, in un equilibrio di interessi. Pertanto, le affermazioni non hanno alcun senso", ha consluso Achammer. (ANSA).