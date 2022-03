Vasco a Trento: Confcommercio, stimato indotto di 6,1 mln

(ANSA) - TRENTO, 03 MAR - Il concerto di Vasco Rossi che si terrà a Trento il prossimo 20 maggio genererà sui comparti del commercio e del turismo un indotto di 6,1 milioni di euro. Il dato, stimato al ribasso, è emerso dall'analisi condotta da Mauro Marcantoni dell'ufficio studi di Confcommercio del Trentino sulle ricadute economiche dell'evento.

L'approfondimento - informa una nota - ha preso in considerazione i biglietti venduti, la provenienza e la spesa presunta dei partecipanti, stimata sulla base dei dati dell'istituto di statistica della Provincia di Trento e di altri studi analoghi, tra cui quelli elaborati da Assomusica.

"Si parla di un evento culturale importante e impattante.

Abbiamo voluto fare un'analisi oggettiva sui dati, al di là delle polemiche che ciascuno può ritenere di fare, scegliendo di concentrarci sui dati che rappresentino oggettivamente quello che resterà per le categorie che rappresentiamo, cioè le categorie del terziario di mercato", ha spiegato il presidente, Giovanni Bort.

I biglietti finora venduti sono 103.000: sono stati distribuiti tra italiani (98%, di cui 36% trentini) e stranieri (2%).

"Il nostro calcolo - ha precisato Marcantoni - ci indica una spesa totale di quasi 4.800.000 euro per il concerto del 20 maggio e una spesa di 1.300.000 euro per il concerto 'numero zero', che si terrà qualche giorno prima ed è riservato a 15.000 iscritti ai fan club di Vasco Rossi. In totale la spesa complessiva dell'evento è di 6.147.939 euro. È chiaro, poi, che a questo valore se ne assommano altri derivati da altri settori, che la nostra ricerca non ha considerato perché al di fuori del perimetro delle imprese rappresentate da Confcommercio Trentino". (ANSA).