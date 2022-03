Incendio in un'abitazione a Fleres, ingenti i danni

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAR - Un incendio si è sviluppato nella notte in un'abitazione a Fleres, in Alto Adige. Lo comunicano i vigili del fuoco. Il veloce intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ad altri edifici, ma i danni sono comunque stati ingenti.

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell'incendio. La causa dell'innesco al momento non é ancora nota, fortunatamente non è stato registrato nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco di Fleres, Colle Isarco e Vipiteno, la Croce Bianca e le forze dell'Ordine.

(ANSA).