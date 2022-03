Covid: ancora un decesso in Trentino, 334 i nuovi casi

(ANSA) - TRENTO, 03 MAR - In Trentino si registra un nuovo decesso per Covid-19. Si tratta di un uomo, ultra 60enne, deceduto in ospedale, vaccinato ma con patologie pregresse. Lo riporta il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del Sars-Cov-2 in Trentino.

I nuovi casi di contagio sono 334, di cui 11 risultati positivi al tampone molecolare (su 255 test effettuati) e 323 all'antigenico (su 3.739 test effettuati). Nella maggior parte dei casi si tratta di persone asintomatiche o con sintomi molto lievi. I casi attivi sono 3.184 (+36).

Le persone ricoverate negli ospedali sono 50, di cui quattro (-1) in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri a fronte di 7 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano quattro. Le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.188.136, di cui 424.240 seconde dosi e 314.507 terze dosi. (ANSA).