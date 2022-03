Caso Forti: Fugatti incontra il console generale Stati Uniti

(ANSA) - TRENTO, 03 MAR - Il caso Enrico (Chico) Forti, la questione Ucraina e i rapporti economici sono stati al centro di un confronto tra il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il console generale degli Stati Uniti a Milano, Robert Needham. Per quanto riguarda Forti, da oltre 20 anni in carcere in Florida per una complessa vicenda giudiziaria, Fugatti ha auspicato uno sblocco positivo della situazione, che consenta il rientro in Italia del cittadino trentino. Sull'Ucraina - si apprende - Fugatti ha invece parlato dell'impegno del Trentino nell'accoglienza dei profughi. (ANSA).