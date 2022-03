Altri due incendi dolosi a Trento, ancora fiamme in Clarina

(ANSA) - TRENTO, 03 MAR - Per la terza notte consecutiva sono stati dati alle fiamme dei cassonetti a Trento, sempre nel quartiere della Clarina, dopo gli episodi in via Einaudi e in via Marsala e, 24 ore prima, in via Volta e via Gramsci, dove è stato danneggiato un supermercato.

Le fiamme (immagine Rai) sono state appiccate questa volta a dei cassonetti in via San Pio X, poco prima di mezzanotte, e in via Degasperi, vicino alla farmacia, attorno all'1 e 30 circa.

(ANSA).