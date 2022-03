Trento Film Festival, 70/a edizione con manifesto di Manara

(ANSA) - TRENTO, 02 MAR - Presentati a Trento il Manifesto e alcune anticipazioni del programma cinematografico della 70/a edizione del Trento Film Festival (29 aprile - 8 maggio). Il Trento Film Festival ha deciso di tornare indietro per guardare avanti, chiedendo a Milo Manara, uno dei più grandi fumettisti e illustratori italiani, di ritornare al Festival da assoluto protagonista, dopo il manifesto ingiustamente rifiutato nel 1997. "È un omaggio ad un grandissimo artista italiano, e la chiusura di una pagina ancora aperta: dal manifesto "non realizzato" del 1997 alla firma del manifesto del Settantesimo anniversario, dall'Ondina che seduce a quella che si ritira circospetta, nel segno di una cultura di montagna sospesa nella dimensione del mito, fra storia e leggenda", dice Mauro Leveghi, presidente del Trento Film Festival.

Già nell'immagine rifiutata nel 1997 Manara aveva ricreato l'Ondina, una "creatura semi acquatica che si dice abitare nei laghi alpini. In questo secondo manifesto ho sviluppato lo stesso tema, ma con una variazione, musicalmente parlando, in tono minore. Una variazione più malinconica, per i toni di colore, per lo sviluppo del soggetto. Nel manifesto del 1997 la composizione era decisamente 'in maggiore', più serena, con la misteriosa Ondina al centro del maestoso anfiteatro delle Dolomiti", spiega il disegnatore. Perché, ora, il tono minore? "Da allora sono successe molte cose che hanno reso sempre più evidenti le conseguenze del nostro impatto sull'ambiente anche in ambito montano", prosegue Manara. "La nuova Ondina non è più una creatura lieta, ma impaurita e diffidente: prima ci seduceva, ora ci guarda come intrusi, pronta a immergersi di nuovo". (ANSA).