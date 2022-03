Covid: nessun decesso, 377 nuovi casi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAR - In Alto Adige non ci sono nuovi decessi da Coronavirus. Lo afferma l'Azienda sanitaria. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 558 tamponi PCR e registrato 24 nuovi casi positivi. Inoltre 353 test antigenici dei 4.088 test effettuati ieri sono risultati positivi.

L'Azienda sanitaria ha aggiornato i dati dei pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali altoatesini. Sono due i pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri), mentre nei normali reparti ospedalieri vengono ancora assistiti 71 pazienti (1 in meno) e 67 nelle strutture private convenzionate. Altri 10 pazienti sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena sono 5.759 (ovvero 625 meno di ieri), si legge nel bollettino dell'Azienda sanitaria. (ANSA).