Covid: in Trentino 244 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 02 MAR - Nessun decesso per Covid in Trentino. Oggi - informa il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - risultano 244 nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o paucisintomatici, con 19 casi positivi al molecolare (su 345 test effettuati) e 225 all'antigenico (su 3.111 test effettuati). I molecolari poi confermano 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Negli ospedali al momento sono 50 i pazienti ricoverati (+1 sul bollettino di 24 ore prima), di cui 5 in rianimazione (+1).

Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 5 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4. Le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.187.036, di cui 424.036 seconde dosi e 313.643 terze dosi. I casi attivi scendono a 3.148 (175 in meno). Infine, 417 nuovi guariti portano il totale a 134.897. (ANSA).