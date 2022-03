A Scuol esaminati collegamenti ferroviari transfrontalieri

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAR - A Scuol nel Cantone dei Grigioni sono stati presentati i risultati del gruppo di lavoro tecnico per i collegamenti ferroviari transfrontalieri nella "Terra Raetica". Presenti i responsabili politici del Cantone Grigioni, del Tirolo, dell'Alto Adige e della Lombardia.

Il 9 settembre 2020 era stata firmata a Curon sul lago di Resia, una dichiarazione d'intenti sull'ulteriore sviluppo strategico dei collegamenti ferroviari nel triangolo retico.

Oggi ha avuto luogo il primo incontro politico su questa tematica e si è deciso di effettuare studi di fattibilità approfonditi comprensivi di indagini geologiche e idrogeologiche lungo i possibili percorsi della "Terra Raetica", tenendo conto della sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria.

Particolare attenzione è stata data alla dimensione europea e al networking. I collegamenti Basilea-Zurigo-Venezia e Monaco-Milano, nonché eventuali collegamenti su larga scala con il corridoio ferroviario scandinavo-mediterraneo e Reno-Alpino possono rappresentare dei collegamenti ferroviari continui nel triangolo retico. Sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro tecnico dovranno essere elaborati nei prossimi anni degli studi di fattibilità approfonditi con indagini geologiche e idrogeologiche per possibili percorsi nelle zone di Scuol-Malles, Landeck-Scuol, Landeck-Malles, per la strada del Fernpass da Garmisch-Partenkirchen a Silz (Inntal) e per la tratta Tirano-Bormio con proseguimento per Malles.

Soddisfatti il presidente della Provincia, Arno Kompatscher e l'assessore Daniel Alfreider. (ANSA).