Telefono Amico, 2.800 richieste aiuto nel 2021 in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 01 MAR - Sono oltre 2.800 le richieste d'aiuto ricevute nel 2021 dal centro di ascolto di Trento di Telefono Amico Italia e, tra queste, più di 2.100 sono arrivate da nuovi utenti, ovvero persone che in passato non avevano mai sentito la necessità di chiedere aiuto. A renderlo noto, sottolineando l'urgente necessità di nuovi volontari, è la presidente di Telefono Amico Trento, Marialuisa Negri. "Con la pandemia - aggiunge Negri - le richieste di aiuto ricevute dal nostro centro, così come quelle ricevute a livello nazionale, sono aumentate moltissimo. È stato possibile gestirle grazie all'instancabile lavoro dei nostri volontari, che donano gratuitamente il loro tempo e il loro ascolto a chi vive un momento di difficoltà. Ma per essere in grado di rispondere a tutti quelli che hanno bisogno abbiamo bisogno di nuove forze".

I volontari di Telefono Amico Trento nel 2021 sono stati impegnati complessivamente in 802 ore di telefonate. Le richieste d'aiuto sono arrivate prevalentemente da uomini, il 55% e da persone che vivono sole (il 57%). La fascia d'età che ha chiamato di più è stata quella tra i 46 e i 55 anni (26%), seguita da quella tra i 43 e i 45 anni (22%), da quella tra i 56 e i 65 (18%) e tra i 26 e i 35 anni (12%). Le difficoltà di chi ha chiesto sostegno al centro di ascolto di Trento di Telefono Amico sono diverse, quelle segnalate maggiormente sono bisogno di compagnia (24%); difficoltà nelle relazioni amicali e problematiche esistenziali, che rappresentano entrambe il 13%; famigliari e di solitudine (10%).

L'attività dei volontari è molto delicata e per questo è previsto un corso selettivo teorico-pratico obbligatorio. Il centro di Trento darà il via all'edizione 2022 del corso di formazione giovedì 10 marzo. Il corso durerà circa 2 mesi e si svolgerà nei giorni di lunedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.30, una prima parte in modalità online nel mese di marzo e una seconda parte in presenza, tra aprile e maggio. "Speriamo si iscrivano in tanti - conclude Marialuisa Negri - Essere volontari di Telefono Amico Italia è un'esperienza impegnativa, ma arricchisce davvero la propria vita". (ANSA).