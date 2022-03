Paralimpiadi: sette atleti altoatesini a Pechino

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAR - Venerdì, prenderanno il via a Pechino i Giochi paralimpici invernali. Tra i 700 atleti che prenderanno parte a 78 diversi eventi ci saranno anche sette atleti altoatesini.

ð I sette atleti dell'Alto Adige sono tutti convocati nella nazionale italiana di para Ice Hockey. Si tratta di Christoph Depaoli, Alex Enderle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Stefan Kerschbaumer, Nils Larch e Matteo Remotti Marnini. In Cina ci saranno anche i trentini Gianluca Cavaliere, Gianluigi Rosa e Francesco Torella, tesserati per il Gruppo sportivo disabili Alto Adige (Gsda). In totale, la spedizione azzurra sarà composta da 32 atleti.

"I nostri atleti altoatesini sono già a Pechino per partecipare a questi Giochi, speciali sotto molti aspetti" - sottolinea il presidente della Provincia di Bolzano ed assessore allo sport, Arno Kompatscher - Siamo particolarmente orgogliosi che anche la nostra provincia sia fortemente rappresentata a queste Paralimpiadi tutti noi faremo il tifo da lontano e terremo le dita incrociate per i nostri atleti". (ANSA).