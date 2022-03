Festival sport Trento, 5/a edizione sui "Momenti di gloria"

(ANSA) - TRENTO, 01 MAR - È "Momenti di gloria" il titolo della quinta edizione del festival dello sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello sport in collaborazione con Provincia autonoma di Trento, Comune, Università e Coni provinciale. Le date scelte sono il 22, 23, 24 e 25 settembre 2022. "Lasciamo il mese di ottobre, una scelta dettata dal calendario sportivo internazionale di quest'anno modificato dai mondiali in Qatar", ha spiegato in conferenza stampa Gianni Valenti, vice direttore della Gazzetta. "Ci piaceva dare questo titolo che comprende molte categorie ed è abbastanza enfatico.

Cercheremo, dentro questo titolo, di raccontare delle belle storie come negli altri anni. Pensiamo che i momenti di gloria degli atleti italiano siano già stati molti e speriamo che lo siano ancora di più. Come sempre racconteremo anche i momenti di gloria dei campioni internazionali, per la vocazione del Festival di avere personaggi sempre più internazionali", ha detto Valenti.

Con il digitale il Festival, oltre che in presenza, potrà essere seguito anche in streaming (nelle edizioni da remoto per la pandemia sono state raggiunte le 28 milioni di visualizzazioni, ha detto ancora Valenti). (ANSA).