Covid: due decessi e 370 contagi in Trentino, giù i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 01 MAR - Si registrano due nuovi decessi per Covid-19 in Trentino. Si tratta di due uomini, uno con più di 80 anni e uno ultra novantenne, entrambi deceduti in ospedale, vaccinati ma con patologie pregresse. Lo riporta il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Si contano 370 casi di contagio, quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi. Del totale, 15 casi sono risultati positivi al tampone molecolare (su 359 test effettuati) e 355 all'antigenico (su 4.629 test effettuati).

Migliora sensibilmente la situazione negli ospedali: al momento sono 49 i pazienti ricoverati (-11 sul bollettino di 24 ore prima), di cui quattro in rianimazione (-2). Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 13 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano quattro. (ANSA).