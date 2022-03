Covid: 614 nuovi positivi e nessun decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAR - Un altro giorno senza decessi per il Covid-19 in Alto Adige ed incidenza settimanale dei nuovi casi ancora in calo. Il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria provinciale segnala altri 614 nuovi casi positivi: 30 sono stati rilevati sulla base di 746 tamponi pcr (176 dei quali nuovi test) e 584 sulla base di 7.259 test antigenici.

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti diminuisce di 25 ed alla data di ieri è pari a 692. Ancora in calo anche gli altoatesini attualmente positivi che sono, sempre al 28 febbraio, 5.741 (469 in meno rispetto al giorno prima).

Resta un solo paziente Covid-19 ricoverato in terapia intensiva (1 in meno), mentre nei normali reparti ospedalieri vengono ancora assistiti 72 pazienti (1 in più) e 67 (22 in meno rispetto al 21 febbraio) nelle strutture private convenzionate.

Altri 10 pazienti sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 6.384, in aumento (più 128) rispetto ad ieri, mentre i guariti sono 457 per un totale di 182.948. (ANSA).