Ucraina: Fugatti, in corso procedure di accoglienza profughi

(ANSA) - TRENTO, 28 FEB - "Abbiamo dato la nostra adesione alla richiesta di fornire aiuti sanitari all'Ucraina mentre sul nostro territorio sono già in corso le procedure per accogliere chi fugge dal conflitto". Così - in una nota - il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti Il primo gruppo di donne e bambini arrivato ieri sera è stato preso in carico da Cinformi, che ha predisposto l'alloggiamento in una delle sue strutture. (ANSA).