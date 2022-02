Ucraina: a San Lorenzo di Sebato in arrivo 40 profughi

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - L'Alto Adige si prepara concretamente ad accogliere profughi provenienti dall'Ucraina.

In particolare a San Lorenzo di Sebato in Val Pusteria si sono attivati sia il Comune, che il proprietario di un albergo in disuso che verrà messo a disposizione, nonchè i vigili del fuoco che stanno aiutando nei preparativi.

Il sindaco di San Lorenzo Martin Ausserdorfer ha contattato il console onorario dell'Ucriana in Tirolo, Walter Peer. Insieme hanno convenuto che per far arrivare fin qui i profughi, bisognava attivarsi. "Tramite la Croce rossa austriaca in queste ore stiamo organizzando un autobus che porterà un gruppo di 40 ucraini che si trovano alla frontiera fra Ucriana e Ungheria fino a San Lorenzo", ha detto il sindaco contattato dall'Ansa.

Il gruppo di profughi è atteso nei prossimi giorni. (ANSA).