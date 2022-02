Covid: 2 decessi in Trentino Alto Adige, stabili i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - Due decessi per Covid in Trentino: due donne ultra novantenni, entrambe vaccinate e con patologie pregresse. Sono 215 i nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o pauci sintomatici, precisa l'Azienda sanitaria, su 2.420 i tamponi rapidi (209 risultati positivi) e 170 molecolari (6 positivi). Si aggiungono anche due conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Resta stabile la situazione negli ospedali dove a fronte di due nuovi ricoveri sono state registrate anche due dimissioni: in totale al momento sono 60 i pazienti ricoverati, di cui sei in rianimazione. Quanto alla scuola, ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano quattro. Le vaccinazioni sono arrivate questa mattina a quota 1.183.926, di cui 423.499 seconde dosi e 311.178 terze dosi.

Nessun decesso, invece, in Alto Adige, dove sono stati effettuati in totale 844.329 tamponi su 294.167 persone. I positivi al pcr molecolare sono sette, mentre quelli risultati positivi in seguito al test antigenico sono 298. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 70, mentre nelle strutture private convenzionate ci sono altre 89 persone e altre 11 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco.

Sono tre, infine, i ricoverati in terapia intensiva. (ANSA).