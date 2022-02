Ucraina: manifestazione contro la guerra a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - Manifestazione contro la guerra in Ucraina questa mattina in piazza Walther a Bolzano. Alcune decine di persone, tra cui anche famiglie con bambini, hanno esposto striscioni in italiano, tedesco ed inglese e bandiere giallo-blu in solidarietà al popolo ucraino. Tra gli slogan "Italia vota per le sanzioni contro la Russia - No swift", "Nato Help", "Stop russian aggression", e "Putin hands of Ukraine". La manifestazione è stata organizzata dal Centro per la Pace di Bolzano e vi hanno aderito anche Arci Bolzano, Caritas, Anpi Alto Adige, Sardine bz, Fridays for Future South Tyrol e Arcigay Bolzano. (ANSA).