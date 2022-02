Ucraina: in piazza a Trento contro l'invasione russa

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - Circa duemila persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata in piazza Dante a Trento per chiedere la fine della guerra in Ucraina.

All'appuntamento, indetto da associazioni e sindacati, hanno aderito anche cittadini ucraini che vivono in Trentino, molti dei quali hanno parenti rimasti in patria. Come Yana, colf che vive in Trentino da vent'anni, attende con ansia la figlia, scappata tre giorni fa da Kiev assieme al bimbo di un anno e mezzo e al compagno. "Sono riusciti ad arrivare in auto al confine con la Polonia e poi, passando dall'Ungheria e dalla Slovenia, dovrebbero riuscire ad arrivare in Italia. Li stiamo aspettando", racconta con gli occhi lucidi. Presenti in piazza anche i rappresentanti istituzionali come il vicepresidente della giunta provinciale, Mario Tonina, il presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder, ed il sindaco di Trento, Franco Ianeselli. (ANSA).