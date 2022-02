Soccorso alpino Alto Adige, Gajer confermato alla presidenza

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - L''Assemblea generale del Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige ha confermato Giorgio Gajer alla presidenza. Gajer ha ringraziato tutti per il supporto e ha presentato in modo sintetico i progetti e i temi più importanti degli ultimi 3 anni (2019-2021): pandemia Covid-19, nuovi imbraghi per tutti i volontari, progetto europeo Interreg S.T.A.R.T., trasloco sede Delegazione, istituzione di 5 zone al livello provinciale, applicazione per cellulari per interventi, piattaforma digitale per la formazione, droni.

Gajer ha ricordato che la prossima Direzione Provinciale (2022 - 2024) dovrà affrontare i seguenti progetti: sistemazione sede Delegazione e Stazione Appiano (areale Ex-Mercanti/Appiano), sede Stazione Bolzano (ampliamento sede Croce Bianca), sedi stazioni Melago, Speleo e Vipiteno; aggiornamento materiali e formazione tecnica e sanitaria, sviluppo collaborazione con il BRD/AVS, radio digitale TETRA, campagna reclutamento, etc.

Per il prossimo triennio 2022-2024: sono stati eletti Ciro Zanesco (vicepresidente), Olaf Reinstadler (consigliere), Josef "Joe" Rainer (consigliere), Cristian Olivo (consigliere), Adam Holzknecht (consigliere) e Renato Tessari (consigliere). (ANSA).