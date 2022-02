Covid: due decessi in Alto Adige, 561 i nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - Due decessi per Covid in Alto Adige (1.413 complessivi): si tratta di una donna ultranovantenne e di un uomo con più di 70 anni. Sono 43 i nuovi casi positivi ai tamponi molecolari Pcr e 518 quelli ai test antigenici.

I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 72, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti) 89 e quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco 10. Sono 3, invece, i malati ricoverati in terapia intensiva. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 7.305. (ANSA).