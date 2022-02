Commercialisti, Ferrai presidente Ordine Trento e Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - È Raffaella Ferrai - 49 anni, dottore commercialista associata dello Studio Studium Professionisti Associati di Trento - la nuova presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto. Nei giorni scorsi si è tenuta l'assemblea elettorale degli iscritti all'albo per le elezioni del Consiglio dell'Ordine, del Revisore Unico e del Comitato Pari Opportunità con modalità di espressione del voto da remoto. Alle elezioni si era presentata una sola lista, quella per l'appunto capeggiata dalla candidata Raffella Ferrai.

Raffaella Ferrai raccoglie l'eredità di Pasquale Mazza, che ha guidato l'Ordine trentino dal 2017: mandato durante il quale Raffaella Ferrai aveva ricoperto il ruolo di vice presidente.

Non è la prima presidente donna dell'Ordine: la prima fu Marilena Segnana, ai vertici dell'Ordine dal 2001 al 2004. Un cambio comunque significativo, che va a confermare una tendenza consolidata: basti pensare che 7 dei 13 Ordini del Triveneto vantano un presidente donna. Gli altri componenti del Consiglio dell'Ordine sono Lorenza Saiani, Michele Ballardini, Daniela Defrancesco, Lorenzo Savorelli, Stefano Scoz, Mara Davi, Paolo Giovanazzi, Micol Marisa, Flavia Gelmini e Luca Iannettone. Revisore Unico è stata nominata Sonia Rossi. Costituito anche il Comitato Pari Opportunità, composto da Michela Sartori, Matteo Pellegrini, Michele Cavalieri, Laura Costa, Sonia Valorzi e Sabrina Malacarne.

"Puntando su una formazione di qualità, favorendo il fare rete tra i colleghi, facendo dell'Ordine un luogo di incontro, di conoscenza e di scambio di esperienze. Ma anche rafforzando i rapporti istituzionali dell'Ordine, perché il Commercialista sia riconosciuto come un professionista competente, dinamico e versatile, essenziale non solo per i propri clienti, ma anche per le istituzioni e l'economia del territorio", commenta Ferrai. (ANSA).