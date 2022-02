Ucraina: Oberrauch, Europa deve essere ancora più coesa

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - Il presidente di Assoimprenditori Alto Adige, Heiner Oberrauch, è molto preoccupato per la situazione in Ucraina: "In tutte le guerre ci sono solo perdenti - soprattutto sul piano umanitario, ma anche su quello economico".

Oberrauch sottolinea il ruolo che spetta ora all'Europa: "In un mondo sempre più globalizzato, l'Europa - e con questo intendo tutto il continente europeo, Russia compresa - dovrebbe puntare a una coesione sempre più forte, invece di dividersi".

Guardando alle ricadute sull'Alto Adige, il presidente di Assoimprenditori aggiunge: "Le nostre imprese esportano ogni anno merci e prodotti per un valore di circa 40 milioni di euro verso la Russia e di poco meno di 10 milioni di euro verso l'Ucraina. Complessivamente questo equivale circa all'1 per cento delle esportazioni totali altoatesine: da questo punto di vista l'attività internazionale delle nostre imprese non dovrebbe essere colpita troppo duramente. Molto più gravi saranno le conseguenze per il costo dell'energia, che è già aumentato in maniera esponenziale. Il prezzo del gas crescerà ulteriormente e questo avrà ricadute negative sulle bollette di famiglie e imprese". Nonostante tutto, Oberrauch auspica una soluzione tempestiva: "La speranza è che la volontà dei popoli di collaborare e di vivere in armonia sia più forte di quella di certi despoti, che mi auguro spariscano presto dalla scena internazionale". (ANSA).